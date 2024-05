Carille revela contato com Gil antes de acerto com o Santos: 'As coisas encaminharam'

Na última terça-feira, Fábio Carille, treinador do Santos, concedeu entrevista ao podcast Benja Me Mucho e revelou detalhes de algumas negociações de reforços do Peixe para esta temporada, em que o time está na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico afirmou que entrou em contato Gil, então jogador do Corinthians, antes de se tornar comandante do Alvinegro. O zagueiro gostou da possibilidade.

"Pedi o Gil quando comecei a conversar com o Santos, que abriu essa possibilidade, vi que ele não ia continuar no Corinthians. E, lá do Japão, a gente acompanhando e assistindo todos os jogos e eu vendo ele bem, talvez não dentro de uma organização que tem que ser, mas ele individualmente (estava) bem. Abri esse espaço, cheguei até o (Alexandre) Gallo e comentei sobre essa possibilidade. 'O Gil está ficando livre' - falei com ele", pontuou Carille.

Carille também salientou que desejava entender as intenções do zagueiro para o seu futuro. O técnico destacou que o atleta aceitou de imediato.

"Eu liguei primeiro pro Gil para saber se ele tinha interesse daqui um pouquinho de ir para o Santos, ou quer jogar uma Série A ou sair fora do país. Eu não sei, né? Então primeiro tem essa conversa com o atleta. Quem eu conheço, eu gosto de ligar para saber e não ter que levar pro clube. Tive essa primeira conversa e na hora, pô - 'sim, quero vir' - e as coisa encaminharam."

Além de Gil, Fábio Carille também falou a respeito do contato com João Schmidt, um dos destaques do Santos nesta temporada, que estava atuando nos gramados do Japão.

"Foi ele (Gil) e o João Schmidt, que estava no Japão e recebi a informação que o contrato dele estava acabando. Também trouxe ao Gallo, que já tinha o convocado pra seleção (de base) e isso facilitou também para trazer ao Santos", disse o técnico do Peixe.

Por fim, o comandante comentou sobre o meio-campista Giuliano, ressaltando o profissionalismo do atleta. "Giuliano já tinha uma conversa com ele antes e ele queria esperar o técnico para conversar, para ele entender o que o técnico pensa dele, uma conversa assim, acho que uma das mais importantes para o meu crescimento, uma conversa muito profissional."