São Paulo é recebido com festa em Belém antes de jogo da Copa do Brasil; veja

O São Paulo desembarcou em Belém, no Pará, no fim da tarde desta quarta-feira para a estreia na Copa do Brasil, que acontece nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, no Mangueirão, pela ida da terceira fase do torneio. O elenco foi recebido com festa na chegada ao hotel.

O técnico Luis Zubeldía decidiu preservar alguns de seus titulares para esse jogo visando reduzir o risco de lesão, já que o São Paulo tem lidado com uma dura maratona de partidas nas últimas semanas e que irá continuar ao longo do mês de maio.

Desta forma, a tendência é que o Tricolor entre em campo nesta quinta-feira com uma formação alternativa, contando com atletas que costumam entrar no decorrer das partidas e outros que não têm recebido muitas oportunidades.

O atacante Henrique Carmo é um exemplo. O jovem de apenas 17 anos foi relacionado para uma partida do time profissional pela quarta vez na carreira e sonha em ganhar sua primeira chance no time de cima, já que contra Palmeiras e Ituano, pelo Campeonato Paulista, e Cobresal, pela Libertadores, ele não saiu do banco de reservas.

😍 Assim foi a chegada da delegação do Tricolor ao hotel! Depois de 12 anos, o reencontro com a #TorcidaQueConduz em Belém! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/cssDsoi3Tt -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2024

A avaliação do São Paulo é de que um time alternativo conseguirá competir com o Águia de Marabá, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e chegou à semifinal do Campeonato Paraense, caindo para o Paysandu. O fato de haver a partida de volta, no Morumbis, contribuiu para que Zubeldía tomasse tal decisão.

Esse será o primeiro dos três jogos consecutivos que o São Paulo disputará como visitante. Após enfrentar o Águia de Marabá, o Tricolor terá pela frente o Vitória, no Barradão, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, e o Cobresal, em Calama, no Chile, pela Libertadores, voltando a atuar em casa somente no dia 13 de maio, contra o Fluminense, no Morumbis.