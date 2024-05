Flu bate Sampaio Corrêa em jogo sonolento e fica perto da vaga na Copa-BR

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Em um jogo que não empolgou muito a torcida, o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e saiu na frente na luta por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo foi construído com gol do meia Lima, no primeiro tempo, e Arias, em cobrança de pênalti na reta final.

O jogo da volta será no dia 22, no Maracanã. O time do Maranhão volta a campo no domingo, contra o Caxias, pela Série C do Brasileiro, enquanto o Fluminense enfrenta o Atlético-MG no sábado, também em Cariacica, pela Série A.

Como foi o jogo

O Fluminense foi a campo com um time misto e alguns improvisos, como Marquinhos na lateral e Renato Augusto no ataque.

A equipe de Fernando Diniz teve mais a bola e tentou ditar o ritmo do primeiro tempo. Apesar do espaço em campo, uma vez que o Sampaio Corrêa colocou uma linha de cinco no setor defensivo, havia dificuldade em furar o bloqueio.

O time maranhense apostava nas saídas em velocidade. O Fluminense, diante dos obstáculos, passou a arriscar finalizações de média e longa distância, e foi assim que abriu o placar com Lima.

Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa mudou a postura e conseguiu presença maior no campo de ataque, ameaçando mais. Os comandados de Diniz, com isso, passaram também a ter mais espaço nas investidas ofensivas.

No decorrer da etapa final, Diniz colocou Kauã Elias e Alexsander, jogadores que estiveram afastados recentemente após "atos de indisciplina". Arthur também foi reintegrado, enquanto John Kennedy chegou atrasado e foi afastado novamente, por tempo indeterminado.

O Sampaio Corrêa teve um jogador que ficou 15 minutos em campo. Hiago Cena entrou aos 20 minutos do segundo tempo, na vaga de Rafael Luiz. Conseguiu travar Terans em um lance, recebeu um cartão amarelo e sentiu uma lesão aos 35 minutos.

Na reta final, Arias sofreu falta na área e o pênalti foi marcado após análise no VAR. O próprio camisa 21 bateu e fez o segundo do Fluminense.

Lances importantes

Pegou mal! Aos 26 minutos do 1º tempo, Renato Augusto recebeu na frente da área e ajeitou, mas bateu pressionado e mandou por cima.

Defendeu! Aos 30 minutos do 1º tempo, Douglas Costa recebeu na intermediária com espaço e arriscou. Felipe fez a defesa com a ponta dos dedos.

0x1. Aos 32 minutos do 1º tempo, Lima recebeu na entrada da área e deu chute rasteiro, sem muita força, e a bola foi no cantinho do goleiro Felipe.

Para fora. Aos 13 minutos do 2º tempo, Pimentinha avançou pela direita e cruzou. Thallyson, nas costas da zaga, cabeceou e mandou para fora.

0x2. Aos 41 minutos, Arias cobrou pênalti e ampliou a vantagem tricolor. Ele mesmo havia sofrido a falta na área, assinalada após o árbitro analisar o VAR.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 X 2 FLUMINENSE

Competição: Copa do Brasil - jogo de ida 3ª fase

Data e hora: 01/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Hiago Cena, Fabio Aguiar, Felipe (SAM); Martinelli (FLU)

Cartões vermelhos:

Gols: Lima, do Fluminense, aos 32'/1ºT

Sampaio Corrêa: Felipe; Franklin, Fábio Aguiar e Cortez; Rafael Luiz (Hiago Cena) (Adauto Júnior), Ferreira, Gazão (Evandro) e Thallyson; Pimentinha, Brunão (Claudio Cebolinha) e João Felipe (Thiago Oliveira). Técnico: Thiago Gomes

Fluminense: Fábio; Marquinhos (Guga), Antônio Carlos, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima (Alexsander) e Terans; Douglas Costa (Isaac), Renato Augusto (Kauã Elias) e Arias (Jan Lucumí). Técnico: Fernando Diniz