"Sabemos o quanto somos fortes em casa", diz Marquinhos após revés para o Borussia na Champions

Nesta quarta-feira, em jogo válido pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain visitou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park e foi superado por 1 a 0.

No entanto, o zagueiro Marquinhos afirmou que apesar da derrota, o resultado não foi ruim para a equipe francesa.

"São dois times de torcidas apaixonadas, tanto o Borussia quanto o PSG. Vimos que o nosso torcedor também esteve presente aqui, levando nós para frente. Então já conhecíamos esse ambiente, já viemos aqui, eu já vim outras vezes também, então sabíamos como era. Tínhamos consciência de que era importante segurar desde o começo do jogo, onde a torcida inflama muito e que eles vem fortes, então tínhamos que segurar esse resultado. Conseguimos, apesar de tomarmos um gol no final do primeiro tempo, mas é semifinal de Champions League, 1 a 0, dois grandes times", disse Marquinhos.

"Agora é levar para nossa casa, utilizar nosso ponto forte que é o nosso campo, nossa torcida, nosso ambiente. Sabemos o quanto somos fortes lá em casa, então é utilizar tudo isso para que a gente possa reverter esse resultado", completou.

Por fim, o defensor brasileiro comentou sobre o que Dorival Júnior, presente no estádio, pôde analisar da dupla de zaga brasileira, formada por ele e por Beraldo. O jovem entrou aos 42 minutos do primeiro tempo, após Lucas Hernández sair lesionado.

"A gente se deu bem, não tomamos gol, penso que a comunicação ali também é muito boa. O Beraldo, apesar de ser um jogador muito jovem, joga com muita segurança, mas também estou ali ao lado dele para ajudar sempre no que ele precisar e o professor utilizar essa experiência do clube para a seleção, para que a gente possa também ajudar ao máximo nossa seleção.