RMP conta o dia em que Ayrton Senna e Galvão tiraram 'racha' no México

No dia em que a morte de Ayrton Senna completa 30 anos, o colunista Renato Mauricio Prado contou no Fim de Papo uma história que viveu com o ídolo brasileiro quando cobria Fórmula-1.

RMP lembrou o dia em que participou de um "racha" entre Senna e o narrador Galvão Bueno em plena Cidade do México.

As memórias com Ayrton Senna: "Eu fui correspondente d'O Globo, morava em Madri e cobri a Fórmula 1 a temporada inteira. Cobri as 16 provas, tive vários embates com Senna de todos os tipos, dos bons, dos ruins, das brigas, das discussões, de tudo que você possa imaginar, mas ele era um monstro".

A história com Senna e Galvão: "Há muitos anos, no Grande Prêmio do México de 1987, o Senna saiu da pista e quis que os fiscais colocassem o carro dele de novo. Os fiscais entenderam que o carro estava na posição perigosa e não empurraram, ele teve que sair da pista e saiu cuspindo marimbondo. De noite, fomos jantar o Senna, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, eu, Linhares Júnior e Gilberto Conde. O Senna mal abria a boca, tava tão furibundo que mal falava. Acabou o jantar, íamos todos pro mesmo hotel, acho que era o Sheraton da Cidade do México, estávamos em dois carros. Num dos carros estava Galvão Bueno dirigindo, eu do lado dele e Gilberto Conde atrás. No outro carro estavam Ayrton Senna ao volante, Reginaldo Leme e Linhares Júnior. Tudo muito bem, Cidade do México já 2h, 3h da manhã, quase ninguém na rua. Paramos no sinal e de repente o Galvão olha para mim e diz assim: 'se segura'. Me segurei, botei as mãos na frente, já estava de cinto e, de repente, pum! Uma pancada monstruosa na traseira do nosso carro. Eu disse: 'o que é isso?' Ele disse: 'é o Ayrton'".

'Participei de um demolition car com o Senna': "O Ayrton empurrava o nosso carro pra frente, e o Galvão dava ré e empurrava para trás, e aí os carros rodavam aquela roda e subia aquela fumaceira preta de pneu queimado no meio da rua. O outro cara que estava parado do lado saiu correndo, pensando 'esses são malucos'. Bom, abriu o sinal, o Ayrton passou e foi em frente. O Galvão foi atrás dele. Na primeira curva que o Ayrton teve que diminuir, o Galvão pum!, na porta do carro do Senna. O que é isso, minha gente? É 'demolition car'? Ele disse: 'ah, você ainda não viu nada, vai ter muita coisa'. Bom, o Galvão deu no Senna e o Senna sumiu. Daqui a pouco estamos nós pela cidade do México, às 3h da manhã, correndo feito uns loucos fugindo, sendo perseguidos pelo Ayrton Senna num carro, imagina a nossa situação. Quando chegamos finalmente ao hotel, todos ríamos às gargalhadas de nervoso. E aí eu fiquei sabendo no café da manhã seguinte que isso aí era comum, eles faziam isso sempre, e depois iam devolver os carros nas locadoras dizendo que os motoristas da cidade eram malucos. Ou seja, eu participei de um 'demolition car' com Ayrton Senna, e eu não estava no carro do Senna, o que era pior".

