Rival de flamenguista Pantoja surge no UFC Rio com camisa do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Adversário do flamenguista Alexandre Pantoja na luta principal do UFC Rio deste sábado (4), o australiano Steve Erceg surpreendeu ao surgir vestido como uma camisa do Botafogo em entrevista coletiva nesta quarta-feira (1).

Praia e samba

Erceg tem mergulhado na cultura local para tentar ganhar a simpatia do público. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, já foi à praia e ao "Samba pra Motta", no Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo, no Centro (RJ).

O australiano também foi ao Pão de Açúcar para cumprir a agenda oficial no UFC Rio. Na ocasião, posou para fotos com Alexandre Pantoja, que é o dono do cinturão do peso-mosca.

Pantoja e Aldo visitaram Zico

José Aldo, Zico e Pantoja no CT do Galinho de Quintino: lutadores do UFC são torcedores do Flamengo Imagem: Reprodução / Instagram de José Aldo

Alexandre Pantoja, por sua vez, visitou Zico nesta terça-feira (RJ). O carioca de Arraial do Cabo (RJ) foi ao encontro do ídolo junto com outro rubro-negro: José Aldo, que também lutará no UFC Rio.

A dupla cumpriu uma agenda com a mídia durante o dia. O encontro com Zico aconteceu na parte da noite, quando uma van com os lutadores, integrantes de suas equipes e seguranças partiram rumo ao CT que fica no bairro vizinho, no Recreio dos Bandeirantes.

Pantoja foi vestido com uma camisa do Flamengo. Ele teve a peça autografada posteriormente pelo ídolo.

Alexandre Pantoja defenderá o cinturão do peso-mosca contra Erceg. José Aldo, por sua vez, fará uma luta de despedida do UFC contra o americano Jonathan Martinez. O manauara é considerado o "Rei do Rio" por conta de suas vitórias emblemáticas na cidade.