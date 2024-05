Renato Gaúcho analisa empate do Grêmio na Copa do Brasil: "Desgaste muito grande"

O Grêmio empatou nesta terça-feira com o Operário-PR em 0 a 0, no Estádio Germano Kruger, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho analisou a partida após o confronto em coletiva de imprensa e citou o desgaste como grande fator para o resultado.

"Eu tô muito feliz com o meu grupo. Só o meu grupo sabe o que está passando, de vida ou desgaste. Toda partida a gente perde jogadores. Muitos eu tenho poupado, alguns com imunidade baixa. A equipe, eu concordo, não desenvolveu um bom futebol, mas é difícil jogar aqui", disse.

O treinador também relatou as dificuldades que o grupo vem passando com a sequência de jogos na temporada. Desde a volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, em 26 de abril, vitória contra o Caxias por 3 a 2, o Grêmio realizou 11 partidas, quase uma a cada três dias em média.

"A gente não tem um grupo para disputar três competições como a gente vem disputando. E o nosso grupo é bom. É óbvio que o desgaste é muito grande. A gente tem dormido praticamente dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe de tudo. É o nosso dever, a gente entende, mas o desgaste é muito grande."

Apesar disso, Renato exaltou o placar e afirmou contar com o apoio dos torcedores para garantir a classificação no jogo da volta.

"Estamos perdendo jogadores, por isso parabenizo meu grupo. Não é fácil, toda hora vários jogadores diferentes. Brigamos, lutamos, tínhamos que sair daqui vivos, saímos. Teremos mais 90 minutos na arena, frente à nossa torcida. Não que o Grêmio esteja classificado, mas pelo menos conseguimos um bom resultado fora de casa por todos esses problemas", analisou Renato.

O Tricolor Gaúcho retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.