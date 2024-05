Palmeiras x Botafogo-SP: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 3ª fase da Copa do Brasil

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Vindo de um empate sem gols no clássico com o São Paulo, no Morumbis, o Alviverde faz a sua estreia no torneio em 2024. Do outro lado, o Botafogo-SP despachou o Nova Venécia e o Anápolis nas fases anteriores da competição.

O Verdão ainda tem algumas dúvidas na escalação. O volante Zé Rafael voltou a treinar normalmente no CT da Barra Funda e pode ser relacionado para a partida. O técnico Abel Ferreira também pode preservar outros titulares, como o meia Raphael Veiga, devido ao desgaste. Dudu e Bruno Rodrigues, lesionados, seguem de fora.

Já o Botafogo-SP vem de dois empates nas primeiras duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Ribeirão Preto ficou no 1 a 1 com o América-MG e com o Paysandu.

O Pantera já enfrentou o Palmeiras nesta temporada. Os times mediram forças na última rodada do Paulistão, e Abel levou a melhor sobre o compatriota Paulo Gomes. O Alviverde venceu o duelo por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Rony.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em dois jogos. Se o Palmeiras vencer o duelo de ida, ficará a um empate de garantir classificação às oitavas de final - não há regra do gol qualificado (fora de casa). O segundo encontro entre eles está marcado para dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h, no Estádio Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 02 de maio de 2024 (quinta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Fernanda Kruger (Fifa-MT)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

PALMEIRAS: Weverton; Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Luis Guilherme (Raphael Veiga) e Piquerez; Endrick (Lázaro) e Rony.



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira.



Técnico: Paulo Gomes