Palmeiras vende mais de 21 mil ingressos para jogo contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil

O Palmeiras vendeu, até a tarde desta quarta-feira, pouco mais de 21 mil ingressos para o jogo contra o Botafogo-SP, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo ocorre nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores Avanti tiveram prioridade na compra até a última segunda-feira. De lá para cá, a venda para os demais torcedores foi aberta pelo clube.

Após críticas aos valores das entradas no Allianz Parque, o Palmeiras decidiu abaixar um pouco o preço dos bilhetes. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 160 (inteiras, sem descontos para sócios Avanti). A torcida pode adquirir através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em dois jogos. Se o Palmeiras vencer o duelo de ida, ficará a um empate de garantir classificação às oitavas de final. Não há mais regra do gol qualificado (fora de casa), portanto, a definição será nos pênaltis caso o empate persista no placar agregado.

O segundo encontro entre Palmeiras e Botafogo-SP ocorre no dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h, no Estádio Santa Cruz.

Veja, abaixo, os preços dos ingressos para Palmeiras x Botafogo-SP:

Gol Norte - R$ 80



Superior Norte - R$ 100



Superior Sul - R$ 100



Superior Leste - R$ 120



Superior Oeste - R$ 120



Gol Sul - R$ 130



Central Leste - R$ 140



Central Oeste - R$ 160