Palmeiras sub-13 goleia o Flamengo na final e conquista a Copa Integração de 2024

Na manhã desta quarta-feira, em Cotia, no CT de base do São Paulo, o time sub-13 do Palmeiras goleou o Flamengo por 5 a 1 e se sagrou campeão Copa Integração de 2024. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Maicon Vinicius (3), Gabriel Bueno e Luis Fhelipe.

Este foi o segundo título consecutivo conquistado pelo Palmeiras nesta competição. Em 2023, a equipe bateu justamente o Flamengo na decisão, mas com mais dificuldades, já que empatou no tempo normal em 1 a 1 e garantiu a taça apenas nas penalidades.

Na edição desta temporada, o Verdão disputou seis jogos, venceu cinco e perdeu apenas um, tendo marcado 19 gols e sofrido 12. O artilheiro da equipe foi Maicon Vinicius, de 13 anos, que balançou as redes em cinco oportunidades.

Este foi o terceiro troféu levantado pelo Palmeiras sub-13 em 2024. Antes, a categoria já havia vencido a Laranjeiras Cup e a Liga de Desenvolvimento da CBF.