Pablo Maia passa por cirurgia; São Paulo diz que operação é 'bem-sucedida'

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo comunicou na tarde desta quarta-feira (1) que o volante Pablo Maia foi submetido a cirurgia.

O que aconteceu

O clube afirmou que a operação foi bem-sucedida. Pablo Maia passou por cirurgia nesta manhã após sofrer lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

O São Paulo não estimou prazo para retorno de Pablo Maia. O volante de 22 anos sofreu a lesão durante treinamento, e iniciará trabalho de recuperação nos próximos dias.

O meio-campista desfalcou a equipe no clássico contra o Palmeiras. Titular nos sete jogos anteriores do São Paulo na temporada, Pablo Maia precisou ser cortado da delegação. Ele foi substituído pelo paraguio Damián Bobadilla.

Pablo Maia se pronunciou nesta terça (30) sobre a lesão. O volante escreveu nas redes sociais que "é hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível. Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros de São Paulo durante esse período afastado dos gramados."

Bobadilla se colocou à disposição para assumir a vaga de Pablo Maia. O paraguaio de 22 anos é um meio-campista que costuma atuar mais avançado, principalmente como segundo volante.

Luiz Gustavo é outra possibilidade para a posição. O veterano de 36 anos está recuperado de lesão no tendão de Aquiles, e voltou a ser relacionado na última segunda-feira (29) após mais de dois meses.