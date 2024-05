Pablo Maia é submetido a cirurgia após sofrer lesão em tendão da coxa esquerda

Pablo Maia foi submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O procedimento foi bem-sucedido, e o volante deverá iniciar sua recuperação nos próximos dias.

Pablo Maia sofreu a lesão na última jogada do treino que encerrou a preparação do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras. O jogador realizou exames de imagem e após se consultar com especialistas ficou definido que seria melhor a realização de uma cirurgia para a sua plena recuperação.

A lesão de Pablo Maia não poderia acontecer em um momento mais inapropriado. Titular absoluto do São Paulo, o volante esteve presente na última convocação da Seleção Brasileira, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, e era cotado para disputar a Copa América, em junho, nos EUA.

Com a cirurgia, a participação de Pablo Maia no torneio com a Seleção Brasileira não será possível. O jogador só retornará ao time no segundo semestre, após um período relativamente longo de fisioterapia e preparação física.

Sem Pablo Maia, o técnico Luis Zubeldía tem Damían Bobadilla, escolhido para começar jogando o clássico contra o Palmeiras, e Luiz Gustavo como opções para a função de primeiro volante. O segundo, porém, está retornando de uma lesão no tendão de Aquiles e, por isso, ainda não reúne condições de atuar 90 minutos.

O São Paulo volta a entrar em campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.