Milito se diz "contente" com atuação do Atlético-MG contra o Sport pela Copa do Brasil

O Atlético-MG largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil e venceu o Sport por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Após o duelo desta terça-feira, o treinador Gabriel Milito se mostrou satisfeito com a atuação e o resultado construído pelo Galo.

"Muito contente com o resultado e o jogo da equipe. Enfrentamos um time de Segunda Divisão, mas uma equipe muito boa e um treinador muito bom. Acredito que tivemos uma boa regularidade nos dois tempos. Tentamos jogar independentemente do resultado, sempre da mesma maneira. Entendo que á um rival que pode criar perigo. Mas a nossa intenção é de sempre vencer assim, que o rival fique incômodo, e provocamos, a partir de posicionamentos, boa circulação para gerar ataques. E isso aconteceu", contou.

Apesar da boa vantagem para o jogo de volta, Milito preferiu manter os pés no chão e pregou respeito ao adversário, alegando que a classificação ainda não está garantida.

"A série não está terminada. Iremos jogar no campo deles. Temos uma vantagem, mas iremos com muito, muito cuidado. Tentaremos fazer uma partida muito séria, tanto na fase defensiva quanto ofensiva para tentar passar de fase, mas não será fácil. A eliminatória não está acabada", disse.

Desde que o técnico assumiu o comando do Galo, no fim de março, a equipe entrou em grande fase e não perdeu desde então. Foram sete vitórias e três empates em 10 jogos. Milito disse estar feliz com o momento, mas pediu calma e revelou não gostar de elogios.

"Logicamente que todos estamos muito contentes com o momento. Mas todos sabemos muito bem como é o futebol. Nós fazemos todo o esforço possível para continuar com essa dinâmica. Agora, sei como funciona isso, vamos ganhando e tudo parece melhor. O treinador parece o melhor, jogadores parecem o melhor... Depois, quando perdem, o treinador é o pior, os jogadores são piores e aí vem as criticas", falou.

"Não gosto de elogios, não me sinto bem com elogios. Prefiro calma e tranquilidade. Seguir competindo como estamos agora, com muita humildade. Claro que tentar sustentar o que fazemos de bom, corrigir alguns aspectos que temos que melhorar, mas com calma e tranquilidade. Os altos e baixos do futebol acontecem em uma semana", completou.