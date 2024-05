Corinthians: Maycon é submetido a cirurgia após lesão e não deve voltar a jogar em 24

O meio-campista Maycon, do Corinthians, foi submetido a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito nesta quarta-feira, no Hospital Sírio Libanês.

O procedimento foi realizado pelo Dr. Caio D'Elia e sua equipe. Maycon está assistido pelo departamento médico do clube, que dará sequência à recuperação do atleta já nos próximas semanas.

O jogador se lesionou na derrota para o Juventude, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, no dia 17 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo no intervalo e saiu machucado depois de uma dividida com o adversário. O jogador havia acabado de retornar de uma contusão muscular.

Com a lesão ligamentar no joelho direito, Maycon pode perder o restante da temporada do Corinthians. Lesões como esta costumam levar entre seis a oito meses para a recuperação total.

Em 2024, o meio-campista soma 13 jogos, sendo 11 como titular, dois gols e uma assistência. Ele está emprestado ao Timão pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim deste ano.