"Logo estarei de volta", promete Wellington, lateral do São Paulo

Além da lesão mais grave no volante Pablo Maia, o São Paulo lamenta um problema físico com o lateral esquerdo Wellington. Ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e está fora dos próximos compromissos do Tricolor.

Wellington sentiu o problema durante o empate com o Palmeiras, segunda-feira, no Morumbis. O jogador precisou ser substituído no segundo tempo em função da contusão, mas deixou um recado otimista nesta terça-feira nas redes sociais.

"Gostaria de agradecer a preocupação e as mensagens de apoio e carinho de todos os torcedores. Graças a Deus, não foi nada sério. Logo, logo, estarei de volta", escreveu o atleta.

Wellington já iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas no CT da Barra Funda. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o problema é considerado mais leve do que com Pablo Maia e ele deve ficar de fora por cerca de 15 a 20 dias.

Sem Wellington, o São Paulo pode contar com Michel Araújo improvisado na ala esquerda ou o jovem Patryck, que recebeu poucas chances no clube até o momento.