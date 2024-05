Live Nation faz postagem confirmando show de Bruno Mars no Morumbis

O Morumbis receberá um grande show em 2024. Nesta quarta-feira, a Live Nation, empresa especializada em trazer grandes concertos ao Brasil, anunciou que Bruno Mars irá se apresentar no estádio são-paulino ainda neste ano.

Bruno Mars voltará ao País após se apresentar no festival "The Town", em 2023. A Live Nation anunciou o show com uma foto do Morumbis com uma bandeira fictícia com os seguintes dizeres: "The return of Bruninho", que significa "O retorno de Bruninho", apelido abrasileirado do cantor.

A empresa, inclusive, lançou um site, thereturnofbruninho.com, onde os fãs do cantor podem preencher uma ficha para receberem todas as novidades relacionadas ao show, como data, horário, venda de ingressos, entre outras informações.

A Live Nation assinou um acordo com o São Paulo no fim do ano passado para a exploração do Morumbis para shows. A empresa pagará R$ 60 milhões ao Tricolor para realizar shows no estádio pelos próximos cinco anos.

Durante sua passagem pelo Brasil, Bruno Mars fez questão de publicar um vídeo em que aparece por diferentes pontos da cidade de São Paulo, dançando, como forma de agradecimento aos brasileiros pelo carinho recebido durante sua passagem pelo País.

O carisma do cantor, que chegou a cantar "Evidências", de Chitãozinho e Xororó durante sua apresentação no festival The Town, encantou os fãs, que o aguardaram por seis anos - a última apresentação de Bruno Mars no Brasil havia sido em 2017.