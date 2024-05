'Inigualável': Imprensa internacional repercute 30 anos de morte de Senna

Do UOL, em São Paulo

A morte de Ayrton Senna completa 30 anos nesta quarta-feira, 1° de maio. Com a data, diversos jornais internacionais repercutiram o aniversário de morte do piloto brasileiro.

O que aconteceu

A idolatria de Senna era tão grande que sua morte impactou não apenas os brasileiros, mas também foi relembrada por veículos internacionais, como The Guardian, Le Figaro, Gazzeta dello Sport e Mundo Deportivo.

A segurança na Fórmula 1 passou por mudanças significativas após o acidente fatal de Senna. No acidente, a barra de direção quebrou e o carro foi direto para a barreira da curva Tamburello.

Ayrton Senna, ídolo e tricampeão mundial de F1, faleceu aos 34 anos após se envolver em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino. Sua morte foi confirmada horas depois, no Hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália.

The Guardian (Inglaterra)

Ayrton Senna: 30 anos desde que a F1 perdeu seu gênio intransigente e complexo

Mundo Deportivo (Espanha)

30 anos sem o incomparável Ayrton Senna

Le Figaro (França)

Ayrton Senna: trinta anos depois da tragédia, Ímola ainda chora pela lenda brasileira

Gazzeta dello Sport (Itália)

Senna, piloto único e carismático: uma vida de façanhas entre sucessos e tormentos

La Nacion (Argentina)