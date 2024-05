Galvão diz que 'famosa música de Senna' tocou pela primeira vez para Piquet

Galvão Bueno comentou sobre a jingle que ficou conhecido como a 'música de Ayrton Senna', que era tocada nas vitórias dos pilotos brasileiros na Fórmula 1.

O que aconteceu

Galvão contou que a ideia era tocar a música em todas as vitórias de brasileiros na Fórmula 1. Na época o Brasil tinha dois representantes na categoria: Ayrton Senna e Nelson Piquet.

Como não era algo apenas para Senna, a primeira vez que o jingle foi ao ar foi após uma vitória de Piquet na F1. Apesar disso, a música ficou famoso e muito vinculada a imagem de Ayrton.

Ela entrou para a história como a 'música do Senna', mas foi tocada pela primeira vez em uma vitória de Nelson Piquet. Galvão Bueno

"Todo mundo conhece a música e até hoje quando eu entro em algum lugar que tem música ao vivo tocam isso em homenagem ao Senna, claro", comentou no 'Canal do GB'.

A publicação, intitulada 'Senna: 30 anos de saudade!', foi a primeira de uma série de vídeos que Galvão vai compartilhar no mês de maio. Os vídeos serão postados no canal do Youtube do narrador.

O que mais Galvão disse

"A música que entrou para a história como a 'música do Senna', a composição do maestro Eduardo Souto. Um dia o Aloysio Legey, que dirigia as transmissões de Fórmula 1, me chamou, me apresentou para o maestro e falou: 'escuta isso aqui, o que acha de colocarmos isso em cada vitória brasileira?'. Tinha uma [vitória] atrás da outra, era uma época de Senna e Piquet."

"Temos grandes ídolos no esporte brasileiro, agora, heróis do esporte brasileiro só Pelé e Ayrton Senna."

"Nesses 10 anos, foi muito legal poder ter acompanhado o Senna e ver aquilo que de melhor existe no esporte em uma pessoa: dedicação, talento, raça e inteligência. Esse era meu amigo Becão, esse era Ayton Senna do Brasil."