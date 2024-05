Fortaleza não traduz chances em gol e empata contra Vasco na Copa do Brasil

O Fortaleza sufocou o Vasco, mas não conseguiu traduzir o domínio em gols e os times ficaram no empate em 0 a 0 nesta quarta-feira (1), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão.

O jogo de volta entre Vasco e Fortaleza é no dia 21 de maio, em São Januário. Quem vencer, avança para as oitavas de final, e um novo empate no Rio de Janeiro leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis

Como foi o jogo

O começo do jogo foi travado e sonolento, sem grandes chances de gol. O Fortaleza teve mais a bola e rondava a área de um Vasco que se fechava bem.

O Fortaleza dominou e sufocou o Vasco no final da primeira etapa. O ataque do Leão do Pici incomodava a defesa do Vasco e obrigou Léo Jardim - e a trave - a fazer boas intervenções para salvar o cruzmaltino.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: Fortaleza em cima e o Vasco retraído. Com um gramado castigado, o tricolor arriscava chutes de longe para tentar surpreender Léo Jardim.

O Vasco até chegou a tentar escapadas no contra ataque, mas não assustou o goleiro João Ricardo. Vegetti, jogando de costas e isolado do time, não conseguiu levar perigo no ataque

Apesar do domínio, o Fortaleza não conseguiu balançar as redes do Vasco, e saiu do Castelão com o gosto amargo de quem pressionou, criou e não fez o gol

Lances importantes

Primeira chegada. O primeiro chute foi sair só com 14 minutos. A bola sobrou na área e Lucero ajeitou para Pikachu finalizar, travado pela zaga vascaína.

Olha o David. Bela jogada do camisa 7 do Vasco, que deu um chapéu em Brítez e chutou sem deixar a bola cair. Titi desviou para escanteio.

Já vai, Pirata? Brítez devolveu o chapéu. Jogada bonita do zagueiro tricolor, que deu um lençol em Vegetti e levantou a torcida no Castelão.

Léo Jardim! Pochettino arriscou o chute de fora da área e o goleiro do Vasco caiu para espalmar a primeira dele no jogo.

João Ricardo. Paulo Henrique carregou da direita pra dentro e chutou de longe, rasteiro, mas pegou fraco e o goleiro tricolor pegou sem problemas.

Fora! Bate-rebate na área, a zaga do Vasco afastou mal e a bola sobrou para Pochettino, que pegou de primeira e mandou para fora, com perigo.

Léo Jardim de novo! Lindo passe de Lucero para Pikachu na área, que chutou de bico para grande defesa de Léo Jardim. O rebote voltou para Pikachu, que tentou de esquerda e o goleiro vascaíno pegou mais uma vez.

Quase o gol! Mais uma boa chegada do Fortaleza. Machuca fez jogada pela direita e serviu Lucero, que chegou batendo na rede pelo lado de fora.

Trave! Fortaleza sufocando o Vasco. Zé Welison limpou Paulo Henrique para Pochettino acertar um sem pulo e mandar de primeira na trave.

Fora! Galdames tabelou com David e arriscou de longe. A bola foi fraca e passou perto do gol de João Ricardo.

Léo Jardim pela 3ª vez! Zé Welison arriscou de longe, a bola saiu rasteira e Léo Jardim se esticou para espalmar no canto.

Defendeu de novo! Léo Jardim brilhando. Tinga acha Kervin, o jovem chuta de primeira e o goleiro do Vasco faz mais uma boa defesa para segurar o zero a zero.

Ficha Técnica - Fortaleza x Vasco - Terceira fase da Copa do Brasil 2024 - Jogo de ida

Data e horário: quarta-feira, 1º de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Motivo: Terceira fase da Copa do Brasil 2024 - Jogo de ida

Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Mateus Carvalho, Sforza e Vegetti (VAS)

Público: 39.094 torcedores

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez e Felipe Jonatan; Zé Welison (Hércules), Rossetto (Kervin), Pochettino; Yago Pikachu (Marinho), Machuca (Moisés) e Lucero

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas (Zé Gabriel), Maicon, Léo, Piton; Hugo Moura (Galdames), Mateus Carvalho (Sforza); Rayan (Adson), David (Rossi) e Vegetti