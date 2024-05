Fluminense vence Sampaio Corrêa e encaminha classificação às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense mostrou força e venceu por 2 a 0 o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, em Cariacica, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, os cariocas encaminharam a classificação às oitavas.

O tricolor carioca abriu aos 33 do primeiro tempo, com Terans. Já na etapa final, dessa vez aos 41, Jhon Arias fez o segundo dos cariocas.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, no Maracanã. O Fluminense vai a campo com a vantagem de poder perder por um gol de diferença para avançar na competição. Por outro lado, o Sampaio Corrêa será obrigado a vencer por três tentos de diferença. Em caso de dois, a decisão irá para os pênaltis.

O jogo

O Fluminense começou a partida tendo o domínio da posse degola. Os cariocas rondavam a área do Sampaio Corrêa, mas esbarravam na retranca adversária.

Os tricolores criaram sua primeira chance de gol somente aos 28 minutos. Douglas Costa arriscou de fora da área e obrigou Felipe a grande defesa. Só que aos 32, o Fluminense chegou ao gol. Lima chutou de fora da área e acertou o canto, sem chance para o goleiro maranhense.

Mesmo após o gol, os cariocas seguiram com a postura ofensiva. No entanto, o Fluminense voltou a encontrar dificuldade em passar pela marcação. Só que o Sampaio Corrêa pouco incomodou a zaga tricolor, que manteve a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa veio com outra postura e conseguiu suas primeiras finalizações na partida, mas ambas para fora. Os maranhenses quase empataram aos 15 minutos, em cabeceio de Thalysson que passou perto do gol de Fábio.

O susto fez o Fluminense melhorar na partida. Tanto que Arias fez grande jogada e chutou com perigo. Depois, foi a vez de Ternas desperdiçar boa chance de ampliar o placar.

De tanto insistir, os cariocas chegaram ao segundo gol aos 40 minutos. Arias aproveitou bola na área, mas foi derrubado. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido pelo colombiano.

Nos minutos finais, o Fluminense seguiu no ataque e quase ampliou com Kauã Elias, mas Felipe fez grande defesa. Mesmo assim, os tricolores confirmaram a vitória para ficarem perto do avanço na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA-MA 0 X 2 FLUMINENSE-RJ

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 1º de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Higor, Felipe e Fabio Aguiar (Sampaio Corrêa); Martinelli (Fluminense)

GOLS

FLUMINENSE: Lima, aos 32min do primeiro tempo; Arias, aos 40min do segundo tempo

SAMPAIO CORRÊA: Felipe, Franklin, Fabio Aguiar e Cortez; Rafael Luis (Hiago) (Adauto), Ferreira, Gazão (Evandro) e Thallyson; Pimentinha, João Felipe (Thiaguinho) e Brunão (Claudio)



Técnico: Thiago Gomes

FLUMINENSE: Fábio, Marquinhos (Guga), Felipe Andrade, Antonio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima (Kauã Elias), Renato Augusto (Alexander) e Jhon Arias (Lucumi); Douglas Costa (Isaac) e Terans



Técnico: Fernando Diniz