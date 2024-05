Filho do ídolo Marcelo anuncia renovação contratual com o Real Madrid

Nesta quarta-feira, Enzo Alves, filho do lateral esquerdo Marcelo, anunciou em suas redes sociais a renovação contratual com o Real Madrid. Herdeiro de um dos maiores ídolos da história do clube, o garoto atua pelo time sub-15.

"Feliz por poder seguir no melhor clube do mundo. Hala, Madrid!", escreveu Enzo em seu perfil no Instagram. "Parabéns, meu filho por mais um objetivo alcançado! Alegria, trabalho e responsabilidade! Brilha, meu amor", publicou Marcelo.

Com o contrato devidamente renovado com o Real Madrid, Enzo tem status de joia e atua pelas categorias de base da seleção espanhola - atualmente, é titular da equipe nacional sub-15.

No Real, Enzo tenta seguir os passos de Marcelo, que ficou no clube por mais de 15 anos e venceu cinco edições da Liga dos Campeões. No total, o lateral disputou 546 partidas pela equipe, com 38 gols e 103 assistências.