Fãs se reúnem em Autódromo na Itália para prestar homenagem a Ayrton Senna

Nesta quarta-feira, centenas de admiradores se juntaram no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália, para prestar homenagem a Ayrton Senna, ídolo do automobilismo brasileiro que faleceu após um grave acidente no GP de San Marino, há exatos 30 anos, no dia 1º de maio de 1994.

O Autódromo de Imola é o epicentro das homenagens a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, piloto austríaco que faleceu durante um treino classificatório um dia antes do brasileiro. Durante o dia, a pista ficará aberta ao público de forma gratuita.

Foto: Divulgação

Também ocorre um momento institucional de memória junto às autoridades locais, nacionais e internacionais com um minuto de silêncio.

Na sequência, na sala de imprensa, a exibição de um documentário de Peter Levay dedicado a Roland Ratzenberger. Também foi previsto um momento de lembrança para Senna, com a apresentação do livro "Senna. A verdade", de Franco Nugnes.

Além disso, um evento especial denominado "La Notte di Senna" no teatro Ebe Stignani, apresentando um monólogo teatral extraído do livro "Perdere Senna", de GJ Squarcia, acompanhado por música e imagens.

O dia será fechado na discoteca "Al Parco", com aperitivos, músicas e danças da cultura brasileira.