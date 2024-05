Fãs homenageiam Senna em autódromo de Ímola na Itália; veja

Cerca de 20 mil pessoas compareceram ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália para homenagear o tricampeão mundial Ayrton Senna. O brasileiro morreu há exatos 30 anos, após acidente na pista italiana.

O que aconteceu

Os fãs cercaram a estátua de Senna, localizada na curva Tamburello, onde aconteceu o acidente. Um minuto de silêncio foi respeitado às 14h17 (horário local), mesma hora da batida que culminou na morte do brasileiro de 34 anos.

O local foi decorado com flores, bandeiras e até com o tradicional capacete amarelo de Senna. Alguns fãs, inclusive, vestiam macacões inspirados no do tricampeão mundial.

As homenagens foram estendidas ao piloto austríaco Roland Ratzenberger, que morreu um dia antes de Ayrton, durante um treino classificatório. A pista permanecerá aberta ao público durante todo o dia, de forma gratuita, para a realização de homenagens.

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, e Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, durante homenagens em Ímola (ITA) Imagem: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

O CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali e Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial, estiveram no local. Houve um evento formal para homenagear Senna e Ratzenberger.

Um bandeirão com uma foto de Senna foi estendido em um prédio do autódromo. A curva Tamburello ganhou uma versão menor do bandeirão, e também alguns buquês de flores.

O evento contou ainda com a exibição de um documentário sobre Ratzenberger e a apresentação do livro "Senna. A verdade", de Franco Nugnes. O teatro Ebe Stignati exibirá um monólogo em homenagem ao brasileiro.