Éverson completa 100 jogos sem sofrer gols pelo Atlético-MG

Na noite da última terça-feira, o Atlético-MG venceu o Sport por 2 a 0, na Arena MRV, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Um dos destaques da equipe mineira na temporada é o goleiro Éverson, que, com esse jogo, alcançou a marca de 100 partidas sem sofrer gols pelo clube.

De acordo com dados do Sofascore, Éverson sofreu 201 gols em 238 embates e soma 564 defesas (312 em finalizações dentro da área) e 119 defesas difíceis.

? Éverson alcançou a marca de 100 jogos sem sofrer gols pelo @Atletico. ?? ?? 238 jogos

? 201 gols sofridos (!)

? 564 defesas (312 em finalizações dentro da área)

? 119 defesas difíceis

? 74% bolas defendidas

? 42% jogos sem sofrer gol (!)

? Nota Sofascore 7.03 pic.twitter.com/vGQStVrjFX ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 1, 2024

Também segundo a plataforma de estatísticas, o goleiro defendeu 74% das bolas e passou 42% dos jogos sem sofrer gols no período.

"100 jogos sem sofrer gols com a camisa do Galo. Tenho muito orgulho em alcançar essa marca histórica pelo clube que amo e fico muito feliz em ajudar a equipe com defesas importantes dentro de campo. Só gratidão por viver essa linda história no Atlético. Seguimos juntos!", publicou Éverson em seu perfil no Instagram.

O Atlético-MG vive um grande início de temporada. Campeão mineiro diante do rival Cruzeiro, o time alvinegro tem 100% de aproveitamento na Libertadores e, ainda invicto, ocupa a vice-liderança do Brasileiro.

Com Éverson à disposição, o Atlético-MG volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado, contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada, no Maracanã.