Escalação do São Paulo: Zubeldía finaliza preparação para estreia do time na Copa do Brasil

A escalação do São Paulo para a estreia na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, fora de casa, contará com novidades. Vindo de uma dura maratona de jogos, o Tricolor deverá contar com uma formação alternativa, preservando os seus principais atletas para evitar que a lista de lesionados aumente ainda mais.

Após o clássico contra o Palmeiras, o técnico Luis Zubeldía já havia antecipado que pouparia alguns dos jogadores considerados titulares por causa do desgaste. Iniciando uma sequência de três partidas fora de casa, com longos deslocamentos, o São Paulo não está disposto a correr o risco de perder mais atletas por problemas físicos.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Águia de Marabá deve ter Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Michel Araújo; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Erick, Ferreirinha e André Silva.

Pablo Maia, desfalque contra o Palmeiras, passou por cirurgia nesta quarta-feira para a reinseração do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Nos próximos dias o volante iniciará seu processo de recuperação. Os outros desfalques do São Paulo são: Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

O treino

O último treino do São Paulo antes de viajar a Belém acontece na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda. O técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois grupos. Os jogadores que vêm de uma sequência de partidas fizeram um trabalho interno e, posteriormente, um complemento no gramado.

Já os demais jogadores começaram o dia com um aquecimento com bola. Logo depois realizaram um trabalho técnico de movimentação e posse de bola em uma área delimitada do gramado. Na sequência Zubeldía promoveu um treino tático, em campo reduzido, um treino de bolas paradas defensivas e ofensivas, além de um complemento de cobranças de falta.

Durante a tarde a delegação do São Paulo embarcou para Balém em voo fretado. O Tricolor deve retornar à capital paulista logo após a partida contra o Águia de Marabá.