Vôlei de Praia: André e George garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris

André e George, dupla número 1 vôlei de praia do Brasil, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e vão representar o país na França, em julho.

O que aconteceu

A classificação para as Olimpíadas veio depois da dupla Pedro Solberg e Guto decidir não participar da etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Brasília. Com isso, André e George não serão mais alcançados no ranking entre os brasileiros. Juntos desde 2019, os dois vão disputar um Olimpíada pela primeira vez na carreira.

Ainda resta resta uma vaga olímpica para o Brasil para uma dupla masculina. Pedro e Guto ainda têm chances de irem a Paris, mas precisam ultrapassar a dupla Evandro e Artur Lanci, que ocupam a segunda posição no ranking.

Na chave feminina as duas duplas que vão representar o Brasil já estão definidas. Duda/Ana Patrícia e Bárbara/Carol vão entrar em quadra para brigar por uma medalha olímpica.

A etapa de Brasília do Circuito Mundial acontece entre os dias 1 e 5 de maio, no Parque da Cidade. A competição rende pontos na classificação para Paris 2024.