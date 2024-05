Diniz desconversa sobre novo ato de indisciplina e afastamento de JK no Flu

Do UOL, no

Após a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre o novo afastamento de John Kennedy, mas desconversou. O treinador disse apenas que a diretoria se posicionou de "maneira verdadeira" e que o caso será tratado internamente. O atacante foi retirado do elenco por tempo indeterminado.

Esse assunto, vamos tratar internamente. A diretoria se posicionou da forma que tem que se posicionar, de maneira verdadeira, clara. O resto, vamos tratar internamente Fernando Diniz

O que aconteceu

John Kennedy foi afastado novamente na última terça-feira. Segundo informe do Tricolor, a decisão foi tomada após ele "chegar ao treino com 01h20 de atraso".

O jogador já havia sido punido no último dia 23, por "atos de indisciplina". O grupo formado por ele, Kauã Elias, Arthur e Alexsander cometeu os atos na concentração para o jogo contra o Vasco.

O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica.



O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente? pic.twitter.com/8yJrtWtRSj -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024

Eles ficaram fora por dois jogos. Não enfrentaram o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, e o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileiro.

Kauã Elias e Alexsander voltaram aos gramados contra o Sampaio Corrêa. Arthur ficou no banco no jogo pela Copa do Brasil

O que mais ele falou

Vitória sobre o Sampaio Corrêa: "Resultado importante, difícil. Eles fizeram de tudo para marcar bem. Os jogadores souberam corresponder e saímos satisfeitos com o que o time apresentou".

Jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro: "A primeira coisa é respeitar muito o adversário, respeitar muito aquilo que temos de fazer para ter uma boa partida. é um adversário duro, que vive um momento excelente, com excelentes jogadores e ótimo técnico. Souberam contratar também um ótimo treinador. Sabemos do combo do Atlético-MG e vamos procurar fazer nosso melhor".