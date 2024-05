Destaque do Real Madrid, Vinícius Júnior chega a 21 gols na temporada 2023/24

O Real Madrid contou com a inspiração de Vinícius Júnior para garantir o empate fora de casa contra o Bayern de Munique no início do confronto semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Os dois gols marcados nesta terça-feira confirmaram o grande desempenho do brasileiro na temporada 2023/24.

Em 34 jogos no período, Vinícius Júnior soma 21 gols e 9 assistência, segundo dados da SofaScore. Portanto, ele carrega uma média importante de participações em gols na temporada do Real Madrid: 0.88.

Ainda por cima, na temporada 2023/24, Vinícius Júnior soma 106 finalizações (49 na direção das metas adversárias) e 94 dribles certos. Por fim, foram 48 passes considerados decisivos para os companheiros do time espanhol.

Liderado por Vinícius Júnior, o Real Madrid, além de disputar a semifinal da Champions League, está próximo da conquista do título espanhol - pode comemorar até na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados.