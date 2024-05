Cruzeiro anuncia parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Internacional

O Cruzeiro divulgou, nesta quarta-feira, a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Internacional, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube mineiro, 15 mil entradas já foram compradas.

Inicialmente, os setores Laranja, Vermelho Superior e Roxo Superior do Mineirão não estarão disponíveis para o jogo. Com as áreas sejam abertas, o Cruzeiro anunciará ao público nos próximos dias.

Somos ? mil confirmados!

Sábado temos mais um jogo importante no Brasileirão e contamos com a força da Nação Azul em casa!

O Cruzeiro somou sete pontos nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão e ocupa a sétima posição na tabela. O Internacional, por sua vez, tem os mesmo sete pontos, mas leva vantagem no saldo de gols e ocupa a sexta colocação

O duelo entre Cruzeiro e Internacional será realizado neste sábado, às 21 horas (de Brasília).