Corinthians reencontra América-RN após quase 16 anos; veja retrospecto do duelo

O Corinthians reencontra a equipe do América-RN após quase 16 anos nesta quarta-feira (1º), em jogo válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O Timão possui ampla vantagem no retrospecto histórico contra a equipe de Natal.

A última vez que os times se enfrentaram foi em 2008, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Corinthians venceu por 2 a 0 no primeiro turno, mas perdeu pelo mesmo placar no segundo. Naquele ano, o Timão se sagraria campeão da liga nacional após a inédita queda em 2007.

Ao todo, em 10 jogos entre as equipes, o Corinthians venceu o América-RN em sete oportunidades, contra uma derrota, além de dois empates.

O jogo desta quarta será às 20h (de Brasília), na Arena das Dunas. A volta da 3ª fase está marcada para o dia 21 de maio, na Neo Química Arena, em mesmo horário.

O Corinthians chega aliviado após a vitória contra o Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do triunfo, a equipe comandada por António Oliveira vinha de três derrotas seguidas e quatro jogos vencer.

Já o América-RN foi campeão potiguar e iniciou o Campeonato Brasileiro da série D com um empate contra o Maracanã, no último final de semana.

Veja o histórico do confronto:

1975 - Corinthians 4 x 1 América-RN (Campeonato Brasileiro)

1977 - América-RN 0 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

1992 - Corinthians 3 x 0 América-RN (Copa do Brasil)

1992 - América-RN 0 x 3 Corinthians (Copa do Brasil)

1997 - América-RN 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

1998 - Corinthians 2 x 1 América-RN (Campeonato Brasileiro)

2007 - América-RN 1 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

2007 - Corinthians 1 x 0 América-RN (Campeonato Brasileiro)

2008 - Corinthians 2 x 0 América-RN (Campeonato Brasileiro da Série B)

2008 - América-RN 2 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro da Série B)

