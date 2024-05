Corinthians 'caloteiro'? Colunistas debatem contratações e crise financeira

Com o Corinthians em busca de um grande nome no mercado, os colunistas Renato Mauricio Prado, Alicia Klein e Marco Antônio Rodrigues debateram no Fim de Papo as contratações recentes do Timão e criticaram a política financeira da gestão Augusto Melo.

RMP: 'O Corinthians não tem grana, não tem caixa para contratar'

Não tem dinheiro. Esse é o problema do futebol brasileiro, o Corinthians não era para estar contratando ninguém, o Corinthians era para estar fazendo um trabalho de reestruturação financeira, como o Flamengo fez a partir do início da gestão Bandeira, mas o nosso bravíssimo Augusto Melo, aquele que disse que acabou a farra, eu só estou vendo a farra continuar, ele agora fala em contratar um grande nome. O Coronado não é barato, o Garro não é barato, o último jogador que o Corinthians trouxe, ele não pagou, que é Matias Rojas.

Quer dizer, o Corinthians contrata e não paga, é inacreditável essa história. Enquanto não houver um fair play financeiro aqui, para você dizer o seguinte: 'olha aqui, você vai contratar, tudo bem, mas você tem dinheiro para isso? Você está com todos seus jogadores em dia, todos os direitos de imagem em dia? Ah, então está bom, então você pode contratar'. Agora, se você está com direito de imagem atrasado, se você está devendo as calças, você vai contratar? O Corinthians costuma fazer isso, o Corinthians está fazendo isso não é dessa gestão, já é de antes, aí é complicado. O Corinthians não tem grana, não tem caixa para contratar.

Marco Antônio: 'O Corinthians se comporta como caloteiro no mercado'

Não paga nada e entra muito dinheiro, porque tem grandes patrocínios, vende muito bem para televisão, para os assinadores, tem uma renda que pode chegar a R$ 1 bilhão neste ano. Quer dizer, é calote mesmo, se comporta como caloteiro, entra dinheiro e gasta de qualquer forma, não paga as dívidas, que é o mínimo que tem que fazer, honrar suas dívidas, isso não faz. E mais grave, entra dinheiro, vende jogador, já estão falando em vender Wesley, que vai ter boa proposta. Não tem elenco, já vende todos os meninos, dinheiro entra e para onde vai é difícil saber.

Alicia Klein: 'Milhões dessa dívida do Corinthians são com o estado'

Milhões dessa dívida é dívida com o estado, é dívida com o povo brasileiro, dinheiro que não está sendo usado pelo governo, para a população. Não é drama, não é mimimi, dinheiro de imposto é dinheiro do povo, então quando você deixa de pagar as suas dívidas, mas você escolhe gastar em contratações, muitas vezes até em contratações ruins, em seguir gastando em vez de pagar aquilo que você deve pagar os seus credores e principalmente quando um desses credores é o estado, eu acho muito grave.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

undefined