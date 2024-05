Corinthians expões VaideBet na Arena e na base como cortesia; entenda

A relação comercial entre Corinthians e VaideBet tem se expandido com entregas feitas pelo clube que não estão previstas no contrato original do acordo de patrocínio e que são avaliadas em alguns milhões de reais, receita que ao invés de entrar nos cofres do Corinthians, tem sido entregue à VaideBet em uma espécie de cortesia.

Nos jogos do Timão, como mandante no Campeonato Brasileiro, a marca da patrocinadora tem sido exposta nas telas de Led que ficam no gramado e também em tapetes 3D ao lado dos gols.

Nos contratos do Corinthians com a VaideBet e com a Brax, empresa detentora da comercialização das placas de publicidade do gramado, os quais a Gazeta Esportiva teve acesso, estas entregas, estas exposições, não estão previstas e sequer são citadas. A Brax também não confirmou à reportagem qualquer acordo com a VaideBet.

Mas, no contrato entre Corinthians e Brax, foi acertado que o clube tem o direito a comercializar, por conta própria, os seguintes espaços: dois tapetes 3D em posição especificada; 10 minutos de exposição nos Leds durante os jogos; 15 minutos de exposição nos Leds durante o intervalo das partidas.

A condição imposta pela Brax é que estes espaços sejam comercializados pelo clube exclusivamente com patrocinadores de uniforme da equipe que tenham vínculo vigente por mais de três meses.

A reportagem apurou que todos estes espaços que pertencem ao Corinthians foram cedidos à VaideBet sem uma contrapartida financeira.

Como base de comparação, na temporada 2023, quando ainda não tinha nenhum acordo com a Brax, o Corinthians levou ao mercado um estudo com precificação média de R$ 38,7 mil por minuto de exposição.

No mesmo ano, o clube fechou um contrato com a PixBet de R$ 10 milhões, valor que o Corinthians recebeu em oito parcelas de R$ 1,255 milhão em troca de minutos nos Leds e tapetes 3D no gramado.

Mais Cortesia

O Corinthians também tem entrado em campo nos campeonatos das categorias de base com a marca da VaideBet estampada na área nobre da camisa, disponibilizada para o patrocinador máster. Essa é mais uma cortesia do clube à empresa do ramo de apostas.

O contrato entre as partes prevê exposição nas camisas dos times masculino e feminino de futebol, além da equipe principal masculina de basquete e da equipe principal masculina de futsal. Não há nenhum acordo sobre exposição nos uniformes das categorias de base.

Marca da Vaidebet na beira do gramado da Neo Química Arena - Tiago Salazar/Gazeta Press

Resposta Oficial

A Gazeta Esportiva procurou o Corinthians a fim de obter explicação ou apenas manifestação do clube sobre a comercialização dos espaços citados na matéria, ou sobre algum tipo de acordo firmado sem o envolvimento de dinheiro. A reportagem também questionou se houve alguma negociação à parte com a VaideBet em relação as categorias de base.

O Corinthians se limitou a uma única resposta, enviada à Gazeta por meio de nota:

"O contrato do Sport Club Corinthians Paulista com a Vai de Bet prevê entregas como patrocinadora. Isto não impede a marca de também realizar negócios como anunciante, inclusive com outras agremiações esportivas em partidas de futebol".

A reportagem explicou que já havia o entendimento da possibilidade da patrocinadora realizar negócios como anunciante e reforçou o questionamento sobre a existência ou não da comercialização dos espaços. O clube preferiu manter a resposta enviada na nota.

Números Gerais

A parceria do Corinthians com a VaideBet tem prazo de três temporadas inteiras e deve render, ao final, R$ 360 milhões, valor que cairá na conta do Corinthians em parcelas mensais de R$ 10 milhões.

Para fechar com a VaideBet, o Corinthians assumiu uma dívida total de R$ 69,3 milhões, valor referente a pagamentos à PixBet (multa e devolução de luvas proporcionais) e à empresa inserida como intermediária do negócio.

A multa rescisória, para qualquer uma das partes, é de 10% do valor total do contrato, calculada proporcionalmente ao tempo não cumprido.