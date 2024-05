Com um a mais, Bragantino empata com Sousa-PB pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bragantino visitou o Sousa-PB no Estádio Antonio Mariz e, mesmo com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Luan Cândido, enquanto Junnior Batata igualou o marcador.

Assim, com o empate, as duas equipes serão obrigadas a vencer o duelo de volta para avançar de forma direta às oitavas de final, já que em caso de nova igualdade no placar, a decisão irá para os pênaltis. O novo confronto acontece no próximo dia 22 (quarta-feira), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

Tudo igual na Paraíba. O Red Bull Bragantino empatou em 1 a 1 com o Sousa no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta será dia 22/05, no Nabizão!

Por fim, o Massa Bruta retorna aos gramados neste sábado, contra o Flamengo, em jogo válido pela quinta rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Sousa-PB joga com o Treze no domingo, pela segunda rodada da Série C. Dessa vez, o duelo acontece às 16h (de Brasília).

Os gols

O Bragantino abriu o marcador aos 34 minutos da primeira etapa, de pênalti, Luan Cândido aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança.

No entanto, mesmo com um jogador a menos, o Sousa-PB foi buscar o empate aos 38 do segundo tempo, com Junnior Batata. De falta, o jogador soltou uma pancada no ângulo.