Com gol no fim, Fluminense vence São Paulo de virada e conquista título inédito da Copa do Brasil sub-17

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira (RJ), pela final da Copa do Brasil sub-17 e se sagrou campeão do torneio. Os gols da partida foram marcados por Isaque e Riquelme Felipe, para os mandantes, e Gustavo, para os visitantes.

É CAMPEÃÃÃO! O FLUMINENSE FOOTBALL CLUB É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL SUB-17 2024! PARABÉNS, #MLKSDEXERÉM! #VEMQUETEM pic.twitter.com/19C4RESlTg ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024

Com o resultado, o Tricolor Carioca conquistou seu primeiro título na competição. Sendo assim, o clube se junta a lista de campeões: Palmeiras, Flamengo, Vitória, Corinthians, Atlético-MG e o próprio São Paulo.

Durante a competição, o Fluminense eliminou o Porto Vitória-ES, América-MG, CRB, Sport e superou o São Paulo na decisão para conquistar a taça.

O jogo

O São Paulo começou a partida pressionando e abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com Gustavo. Após sobra na cobrança de escanteio, Samuel cabeceou forte e o goleiro Gustavo Félix defendeu, mas o camisa 9 do Tricolor Paulista marcou no rebote.

Aos 33 minutos, o Fluminense teve uma grande chance de empatar. Matheus Reis fez boa jogada pela esquerda, deslocou o goleiro João e finalizou, porém, Hugo conseguiu cortar e evitar o gol da equipe carioca.

Na etapa final, o Fluminense iniciou pressionando e empatou aos 11 minutos de pênalti. Caio Borges recebeu na área e foi derrubado por Nicolas dentro da área. O árbitro marcou a penalidade e Isaque converteu.

O São Paulo chegou a marcar aos 24 minutos, porém o gol foi anulado por impedimento. Igor recebeu lançamento, driblou o goleiro Gustavo Félix e chutou para balançar as redes, mas ele estava em posição irregular e o gol foi invalidado.

Já no fim do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, Nicolas tomou o segundo amarelo aos 49 minutos e foi expulso, deixando o São Paulo com um a menos.

No último lance da partida, aos 52 minutos, o Fluminense aproveitou contra-ataque e virou a partida. Riquelme Felipe recebeu passe na área, finalizou rasteiro e marcou o gol decisivo.