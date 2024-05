Clubes brasileiros homenageiam Ayrton Senna: 'ídolo de todos'

Do UOL, em São Paulo

Os clubes brasileiros deixaram a rivalidade em segundo plano e homenagearam o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Esta quarta-feira (1º) marca 30 anos da morte do piloto e torcedor do Corinthians.

O que aconteceu

O Corinthians apontou Senna como um dos maiores ídolos do Brasil e afirmou que "a manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial". Senna morreu após acidente no GP de San Marino, em Ímola (ITA).

Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da velocidade e é considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Mas, além disso, o brasileiro não escondia sua paixão pelo futebol e principalmente seu amor pelo Corinthians. Corinthians

Já o São Paulo destacou o "enorme respeito" do piloto, especialmente após os bicampeonatos da Libertadores e Mundial de Clubes. O Tricolor falou da "grandeza" de Senna e compartilhou imagens do piloto vestindo uma faixa de campeão e levantando uma bandeira do clube paulista.

Veja as homenagens

Há exatos 3??0?? anos, Ayrton Senna nos deixava e o Brasil caía em lágrimas com a perda de um dos seus maiores ídolos.



A manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial.



Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da? pic.twitter.com/tXrFwnKwJq -- Corinthians (@Corinthians) May 1, 2024

No dia 1° de maio de 1994, há exatos 30 anos, um triste episódio ficou marcado na história do esporte: a morte de Ayrton Senna, ídolo dos brasileiros e admirado por todo o planeta, após trágico acidente na Fórmula 1.



Embora seu clube de coração no futebol não fosse o São Paulo,? pic.twitter.com/TMxibgKmvm -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2024