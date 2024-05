Carille indica Souza como reserva de Escobar, e Hayner pode perder espaço no Santos

As laterais do Santos devem sofrer mudanças para a sequência da temporada. Além da saída de Felipe Jonatan e a chegada de Escobar, um garoto vem ganhando cada vez mais espaço. Trata-se de Souza.

Com apenas 17 anos, o lateral esquerdo está enchendo os olhos da comissão técnica do Peixe e já foi pinçado para o time profissional. Mais do que isso, ele já se tornou reserva imediato de Escobar na esquerda.

O técnico assistiu à vitória de 3 a 1 do elenco sub-20 sobre o Fluminense, nesta terça-feira, e comentou sobre a situação de Souza em entrevista à Gazeta Esportiva. O lateral foi titular na partida do Brasileirão da categoria.

"Hoje o Souza é o reserva do Escobar, está integrado. Achei interessante ele jogar pois vamos jogar apenas na segunda. O último jogo inteiro dele foi na Copa São Paulo, em janeiro. É importante ele ir para campo em uma situação mais real de jogo. Ele reintegra na quinta e vai estar no banco contra o Guarani", disse.

Orlando Ribeiro, treinador do sub-20, não poupou elogios ao falar do garoto, mas ressaltou que ele ainda tem pontos a evoluir para se firmar no profissional.

"O Souza veio para nos ajudar. Veio do profissional, ele foi convocado para alguns jogos. O Carille, junto com a comissão, liberou ele e o Samuel para vir para o sub-20. O Souza é um jogador inteligente, de qualidade ofensiva melhor que defensiva. Talvez ele precise de uma fase defensiva um pouco melhor", disse à reportagem.

"Mas é extremamente inteligente e técnico, atleta de Seleção Brasileira. Ele esteve mais na Seleção ano passado do que treinando com a gente. Então, talvez tenha queimado algumas etapas no sub-20 e esteja um pouco precoce. Estamos observando, vendo o que pode melhorar. Está ganhando minutagem", ampliou.

Com o sucesso de Souza, quem deve perder espaço no Santos é Hayner, que foi contratado no começo deste ano. Ele chegou sem muitos holofotes, mas foi ganhando cada vez mais espaço com o técnico Fábio Carille.

Polivalente, Hayner atuou tanto na direita quanto na esquerda. Ao todo, disputou 12 partidas no Campeonato Paulista, sendo oito como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Ele foi eleito o melhor lateral direito do Paulistão.

Com o bom desempenho, o Santos decidiu exercer a opção de compra do jogador de 28 anos. Neste início de Série B, porém, ele já perdeu espaço.

Hayner até foi titular na estreia do clube, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, atuando pela esquerda, mas saiu no intervalo. Já no triunfo sobre o Avaí, ele não saiu do banco de reservas. Os titulares foram JP Chermont e Escobar. No decorrer do jogo, Rodrigo Ferreira entrou na vaga do Menino da Vila.

Com a ascensão de Souza, portanto, Hayner deve ser fixado como opção na direita, setor que conta com JP Chermont, Aderlan e Rodrigo Ferreira.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.