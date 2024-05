Botafogo x Vitória: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Embalado pela vitória no clássico diante do Flamengo que rendeu a liderança no Campeonato Brasileiro, o Botafogo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira. O time recebe o Vitória a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto de volta está previsto para o dia 21 de maio, no Barradão.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Sportv e pelo Premiere.

Amanhã é dia de BOTAR FOGO na @CopaDoBrasilCBF! Partiu, Niltão! ??? #VamosBOTAFOGO Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar na partida! ??? pic.twitter.com/mGcBSjj97w ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 1, 2024

O Botafogo estreia só agora porque disputa a Libertadores. O Vitória também começa sua trajetória na terceira fase por ter conquistado o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não há espaço para euforia, pois temos uma longa caminhada pela frente. Sabemos que temos muitos compromissos complicados e estamos sempre com o pensamento no próximo jogo", disse o técnico Artur Jorge.

O Botafogo não terá o volante Tchê Tchê, que chegou a ser internado com dores abdominais. É possível que o treinador preserve alguns atletas desgastados fisicamente, mas só vai anunciar o time minutos antes da partida.

O Vitória vive um momento ruim na temporada, ainda sem ter conseguido vencer no Brasileirão e na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado.

"Sabemos da nossa força e podemos produzir muito mais do que fizemos até aqui nesses últimos jogos", disse o técnico Léo Condé.

Com vários atletas entregues ao departamento médico, como o zagueiro Camutanga e os volantes Dudu e Rodrigo Andrade, além do atacante Iury Castilho, o treinador do Vitória espera ter pelo menos o retorno de Luiz Adriano, que luta contra uma amigdalite.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X VITÓRIA-BA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 2 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Luiz Henrique, Eduardo e Jeffinho



Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Santos e Léo Naldi; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro (Luiz Adriano)



Técnico: Léo Condé