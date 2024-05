Botafogo encontrará rival na Copa do Brasil em momento oposto na temporada

O Botafogo desfruta de uma boa fase depois dos tropeços do começo da temporada no Campeonato Carioca. Tanto que o Glorioso voltou à liderança do Brasileirão e chega confiante para o início do duelo contra o Vitória, na Copa do Brasil.

O mesmo não dá para dizer do rival botafoguense. Depois de conquistar o título baiano diante do Bahia, seu maior rival, o Vitória desembarca na capital carioca abalado por uma sequência ruim nas últimas apresentações.

O Vitória já soma uma incômoda série de 4 partidas sem vencer - dois empates contra o Bahia e derrotas para Palmeiras e Cruzeiro. O sistema defensivo não tem contribuído para a melhora da equipe e sofreu gols nos últimos 5 jogos - foram 7 no total.

A tendência é que o Botafogo pressione o Vitória desde o início da partida. O time carioca alcançou sucesso nas ações ofensivas e saiu na frente do placar nas 5 últimas apresentações.

Botafogo e Vitória entram em campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no estádio Nilton Santos.