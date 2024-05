'Grandalhão' inferniza PSG e dá vantagem ao Borussia na semi da Champions

O Borussia Dortmund venceu o PSG por 1 a 0 nesta quarta-feira (1), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Füllkrug fez o gol da vitória do Borussia Dortmund. O centroavante marcou aos 36 minutos do primeiro tempo.

O jogo de volta acontece na próxima terça (7), no Parc des Princes, Paris. O Dortmund entrará em campo no sábado (4), pelo Campeonato Alemão, enquanto o PSG terá semana livre. A outra vaga na semifinal será definida entre Bayern de Munique e Real Madrid, que empataram por 2 a 2 na ida.

Como foi o jogo

Um início de pouca ação. A primeira meia hora de partida não teve grandes momentos. Após começo promissor com jogadas pelo lado direito, o Borussia passou a errar muitos passes e ter dificuldades para construir. O PSG não sofria para circular a bola no campo de defesa: sua dificuldade era para acionar os atacantes, encaixotados na marcação do Dortmund. Dembélé apareceu mais, enquanto Mbappé e Barcola participaram pouco no primeiro tempo.

Em um lance, Füllkrug mudou tudo. A partida caminhava para o empate sem gols no intervalo até que, aos 36 minutos, alguns talentos do Dortmund apareceram. O zagueiro Schlotterbeck mostrou categoria com a bola em ótimo lançamento, Füllkrug foi oportunista e marcou em sua primeira chance no jogo. O time da casa se soltou nos minutos finais do primeiro tempo após abrir vantagem.

'Grandalhão' ativo no jogo. Füllkrug seguiu com protagonismo na etapa final. O centroavante de 1,88m foi o jogador com mais finalizações nos 90 minutos — cinco —, protagonizou lance que gerou reclamações de pênalti e deu trabalho para a defesa do PSG em disputas aéreas. Sua atuação não foi irretocável, no entanto, por conta de chance clara desperdiçada aos 15' do segundo tempo.

Oportunidades perdidas pelo PSG. O time francês seguiu com dificuldades de criação no segundo tempo. Foi Mbappé quem inspirou um raro momento ofensivo de destaque. Ele criou jogada e chutou uma de duas bolas que atingiram a trave em sequência, aos 6'. Quatro minutos depois, Fabián Ruiz errou cabeçada simples. O esboço de blitz francesa morreu nesse momento. O Borussia retomou o controle, cedendo apenas mais uma oportunidade clara no resto do jogo.

Lances importantes

Pressão pós-perda. A primeira chance do Borussia saiu a partir do trabalho defensivo de Sancho. O ponta inglês desarmou Nuno Mendes aos 13 minutos e tocou para Brandt, que cruzou rasteiro. Sabitzer chegou chutando, Donnarumma saiu bem e abafou a finalização.

Faltou alguém para completar. Vitinha desarmou Can no meio-campo aos 33' e acionou Mbappé. O camisa 7 inverteu a jogada para Barcola, que driblou Ryerson e cruzou na área. Nenhum jogador do PSG conseguiu chegar na bola.

1x0, Füllkrug aos 36' do 1ºT. Pressionado, Schlotterbeck acertou ótimo lançamento para o campo de ataque. Füllkrug saiu nas costas de Lucas Hernández, amorteceu com o pé direito e chutou forte de esquerda, no canto de Donnarumma.

Pancada de Sabitzer. O Borussia voltou a chegar com perigo aos 43'. Adeyemi cruzou pela esquerda, Füllkrug fez pivô e Sabitzer chutou com força. Donnarumma defendeu com o joelho.

Duas vezes na trave. O PSG teve sua primeira ótima chance no jogo aos 6' do segundo tempo. Primeiro, Mbappé caiu na ponta esquerda, bateu de chapa e o chute foi na direção do poste esquerdo. Na sequência, a bola sobrou para Hakimi, que bateu de primeira na trave direita.

Chance de ouro. O PSG voltou a assustar aos 10'. Marquinhos caiu pela lateral direita e acertou ótimo cruzamento para a área. Fabián Ruiz, livre de marcação, teve espaço para cabecear próximo à pequena área. O espanhol não fez bom contato com a bola e mandou para fora.

Resposta do Borussia. Os donos da casa tiveram boa ocasião aos 15'. Sancho arrancou pela esquerda e cruzou no meio da área para Füllkrug. O centroavante não conseguiu ajeitar o corpo para bater bem na bola, e mandou por cima do gol.

Reclamação de pênalti. O Borussia Dortmund pediu falta dentro de sua área de ataque aos 17'. Nuno Mendes pôs as mãos nas costas de Füllkrug, que se desequilibrou e não alcançou cruzamento. O árbitro Anthony Taylor viu lance normal, e o VAR não recomendou revisão.

Outro gol perdido. O PSG sai de Dortmund com motivos para se lamentar, principalmente por essa oportunidade. Hakimi invadiu a área aos 35' e encontrou Dembélé livre de marcação, perto da marca do pênalti. O camisa 10 chutou mal, por cima da trave.

Ficha técnica - Borussia Dortmund 1x0 PSG

Competição: jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões

Data: 1º de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Cartões amarelos: Maatsen e Schlotterbeck (Borussia Dortmund); Marquinhos (PSG)

Gols: Füllkrug aos 36' do 1ºT (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (Wolf), Hümmels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer, Can e Brandt (Nmecha); Sancho, Füllkrug (Moukoko) e Adeyemi (Reus). Técnico: Edin Terzic

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández (Beraldo) e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola (Kolo Muani). Técnico: Luis Enrique