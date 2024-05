Borussia Dortmund vence PSG na Alemanha e abre vantagem na semifinal da Champions League

Nesta quarta-feira, no Signal Iduna Park, na Alemanha, o Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 e saiu em vantagem na semifinal da Liga dos Campeões. O gol do duelo foi marcado ainda na primeira etapa pelo atacante alemão Fullkrug.

Quem passar neste confronto, enfrenta o vencedor do duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique na final, em Wembley. Na primeira partida, as equipes empataram pelo placar de 2 a 2 e voltam aos gramados na próxima quarta-feira, na Espanha.

O Borussia Dortmund enfrenta o Augsburg, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. O Paris Saint-Germain, por sua vez, tem como próximo confronto o duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, às 16h, no Parque dos Príncipes, na França.

O jogo

O jogo começou muito equilibrado, sem grandes chances para as duas equipes. Porém, o Borussia Dortmund inaugurou o marcador aos 35 minutos da primeira etapa. Após belo lançamento do zagueiro Nico Schlotterbeck, Fullkrug dominou, invadiu a área e soltou um foguete, de perna esquerda, no canto direito de Donnarumma.

Goal in the quarter-finals ?

Goal in the semi-finals ? Füllkrug ?#UCL pic.twitter.com/sn0oUgacOL ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2024

Aos 41 minutos, ainda no primeiro tempo, Lucas Hernandéz foi substituído após sentir lesão. Assim, o zagueiro brasileiro Beraldo, ex-São Paulo, entrou na partida.