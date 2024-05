Ayrton Senna é homenageado em Vegas com projeção de capacete gigante; veja

O ícone do automobilismo Ayrton Senna foi homenageado internacionalmente com o "maior capacete do mundo" no aniversário de 30 anos de sua morte.

O que aconteceu

O icônico capacete do piloto brasileiro foi projetado em uma esfera gigante de Las Vegas, nos EUA. Coberta por milhões de LEDs e com 112m de altura, a Sphere ganhou as cores do capacete de Senna.

O narrador Galvão Bueno deu voz ao anúncio da campanha. A ação foi promovida pela Guaraná Antarctica.

Adriane Galisteu, ex-namorada de Senna, viu in loco a homenagem. Na última terça (30), ela presenciou o monumento sendo iluminado com o símbolo de Senna.

Veja

Para homenagear o legado do maior piloto do Brasil, criamos o maior capacete do mundo.



Projetamos o símbolo mais famoso do Senna na Sphere, em Las Vegas. Ayrton Senna e Guaraná Antarctica, Orgulho Original do Brasil. É coisa nossa. #Senna30anos #SennaNaEsfera #CoisaNossa pic.twitter.com/qFS1i9m60W -- Guaraná Antarctica (@guarana) May 1, 2024