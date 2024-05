Atlético-MG é o time que mais venceu entre os clubes da Série A desde a chegada de Milito

O Atlético-MG vive bom momento na temporada e vem sendo um dos protagonistas do futebol brasileiro. Desde a chegada do técnico argentino Gabriel Milito, é o time que mais venceu entre os clubes da Série A.

A equipe ocupa a liderança isolada do grupo G da Libertadores, com nove pontos em três jogos. No Campeonato Brasileiro, ainda invicto, o time ocupa a segunda colocação, com oito pontos em quatro partidas.

De acordo com dados do Sofascore, desde a estreia de Milito, o Atlético-MG é o time com mais vitórias (7), menos derrotas (0), primeiro em gols marcados (23) e em grandes chances criadas (24) entre os concorrentes da Série A.

? @Atletico entre os times da Série A desde a estreia de Gabriel Milito: 1º em vitórias (7)

1º em menos derrotas (0)

1º em gols marcados (23)

1º em grandes chances (24)

1º em finalizações no gol (48)

1º em finalizações p/ marcar (5.4)

1º em posses ganhas no ataque (38) ?? pic.twitter.com/DPQJfAbYiB ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 1, 2024

Também segundo a plataforma de estatísticas, o time é líder em finalizações ao gol (48), finalizações necessárias para marcar um gol (5.4) e posses ganhas no ataque (38).

Em busca de manter o bom rendimento, o Atlético-MG volta a campo pelo Brasileirão. Neste sábado, o time mineiro visita o Fluminense às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada.