Copa do Brasil: Athletico toma virada inacreditável no fim e perde para Ypiranga

O Athletico-PR perdeu para o Ypiranga por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Canobbio marcou o gol do Furacão, enquanto Mateus Anderson e Fabrício empataram e viraram o jogo para os donos da casa.

Agora, o Athletico-PR precisa vencer o jogo de volta por dois ou mais gols de diferença no tempo normal. O Ypiranga possui a vantagem do empate. As equipes voltam a se encontrar no dia 22 de maio, na Ligga Arena, às 20h (de Brasília).

O Athletico-PR volta a campo neste domingo, quando recebe o Vasco, na Ligga Arena, pelo Brasileirão. O Ypiranga encara o Naútico, no sábado, no Recife, pela Série C.

Após boa troca de passes, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Athletico abriu o placar da partida. Zapelli encontrou Canobbio na grande área. O atacante uruguaio bateu de primeira no alto para vencer o goleiro do Ypiranga.

O Ypiranga dominou o segundo tempo e conseguiu criar boas oportunidades. O Athletico-PR baixou a guarda e deixou a equipe mandante jogar.

Após várias oportunidades desperdiçadas, os donos da casa chegaram ao gol de empate no final do jogo. Aos 50 minutos, já nos acréscimos, Amarildo lançou Mateus Anderson, que dominou, ajeitou para o pé esquerdo e bateu no canto direito de Bento.

O Athletico-PR sentiu o gol sofrido e pagou o preço por não matar a partida. Aos 52 minutos, Fabrício aproveitou rebote, arriscou de fora da área e virou o jogo para o Ypiranga.