Arsenal está aberto a propostas para vender Gabriel Jesus, diz site

O Arsenal considera Gabriel Jesus uma peça "dispensável" para a temporada 2024/25, segundo o portal The Athletic.

O que aconteceu

O clube inglês está aberto a propostas pelo atacante brasileiro. Nenhuma equipe sinalizou interesse diretamente ao Arsenal, mas espera-se que Jesus tenha mercado no futebol europeu.

O Arsenal deseja um novo centroavante. A chegada de mais um atleta para o setor ofensivo significa que algum nome do atual elenco deve sair. A prioridade dos Gunners é vender Eddie Nketiah, mas Jesus é encarado como outro jogador negociável, caso isso ajude a viabilizar uma contratação.

Dois aspectos tornam Jesus "dispensável": problemas físicos e de finalizações. O Arsenal entende que o brasileiro caiu de performance em sua segunda temporada no clube.

O atacante tem sofrido com lesões desde a Copa do Mundo de 2022. Jesus foi submetido a procedimento cirúrgico no joelho após ter problema na região agravado durante jogo da seleção brasileira. No mês passado, o camisa 9 do Arsenal disse não lembrar da última vez que jogou sem sentir dor.

Havertz assumiu a vaga de Jesus no time titular, e tem sido mais eficiente que o brasileiro. O alemão possui números melhores em conversão de finalizações, e vem contribuindo com gols cruciais na disputa pelo título do Campeonato Inglês.

O técnico Mikel Arteta não encara ter Jesus no elenco como um problema. O camisa 9 tem a confiança da comissão técnica, tanto em termos de qualidade quanto em caráter.

Gabriel Jesus possui contrato com o Arsenal até junho de 2027. Contratado junto ao Manchester City em 2022 por 45 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões na cotação da época), ele acumula 66 jogos e 19 gols com a camisa do clube londrino. Em 2024, o camisa 9 entrou em campo 12 vezes — seis como titular —, balançou as redes em uma ocasião e distribuiu quatro assistências.