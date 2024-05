Arnaldo: 'Gabigol é o único carismático do Flamengo. É um time sem carisma'

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte o retorno de Gabigol ao Flamengo, arrodeado de abraços e aplausos. Segundo ele, o ídolo rubro-negro é o único jogador carismático do time.

Eu considero o Gabigol o único jogador carismático do Flamengo. O Flamengo é um time sem carisma, é um time ótimo, cheio de bons jogadores, mas não tem carisma, não tem alma. Às vezes, tem jogadores que conseguem catalisar essa situação pelo talento, pelo comportamento, pelo carisma que ele tem, é inegável, ídolo dos moleques e da massa. Arnaldo Ribeiro

Casão: 'O time não tem brilho e carisma porque o Tite não tem brilho e carisma'

O colunista Walter Casagrande atribuiu a Tite a falta de carisma do time atual do Flamengo. Para ele, essa é uma marca do trabalho do ex-técnico da seleção brasileira.

É isso que o Arnaldo falou: o time não tem brilho, não tem carisma. Sabe por que o time não tem brilho, não tem carisma? Porque o Tite não tem brilho e não tem carisma, o Tite é um treinador que não tem brilho e não tem carisma. A seleção brasileira, com o Tite, desde quando ele entrou, fora as Eliminatórias de quando ele entrou, que foi muito bem, mas de 2018 para frente, sem carisma nenhum, sem brilho nenhum. Era uma seleção brasileira sem brilho, opaca, apagada. Poderia ter vencido mais, poderia sim, porque tinha bons jogadores, mas sem brilhar, aquele negócio do Tite.

Só que o Flamengo, a história do Flamengo, tem brilho nos times. Os grandes times que o Flamengo fez na história brilham, tem carisma, o Flamengo não é time que a escola é opaca. O time do Flamengo ou é ruim, como naquela fase sem dinheiro, com brilho, ou é um timaço com carisma e brilhando muito. E o Tite, normalmente os trabalhos dele, mesmo aqueles vencedores, como Corinthians e tudo mais, não tem brilho. Walter Casagrande

