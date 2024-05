Após vitória na Copa do Brasil, Fábio destaca trabalho do Fluminense por melhora

Nesta quarta-feira, o Fluminense derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O resultado, em Cariacica, deixou os tricolores perto da classificação.

A vitória traz um pouco de tranquilidade para a equipe. A torcida vem criticando as últimas atuações da equipe comandada por Fernando Diniz.

O goleiro Fábio falou do atual momento da equipe e admitiu que os jogadores miram a volta das boas atuações.

Qual a capital do Espirito Santo???? Um show dos capixabas nas arquibancadas do Kleber Andrade! ??? ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/lFM2FjTvDa ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024

"A cobrança verdadeira do torcedor é o maior patrimônio do clube. No ano passado jogamos com intensidade, vontade. Nunca faltou vontade. Isso trouxe títulos para o Fluminense. Com a chegada de reforços, a expectativa aumentou. Os adversários passaram a estudar melhor a gente. Eles querem sempre vencer a gente. Temos trabalhado para melhorar nosso desempenho. Ano passado já passou, agora é pensar para frente", disse.

O Fluminense encara novamente o Sampaio Corrêa no dia 22 de maio, no Maracanã. Os tricolores podem até perder por um gol de diferença no próximo jogo para avançar na Copa do Brasil.