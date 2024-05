Apesar do triunfo, Rogério Ceni lamenta resultado do Bahia contra o Criciúma

O Bahia saiu na frente do Criciúma por 1 a 0 na Arena Fonte Nova no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador Rogério Ceni elogiou a atuação de sua equipe, mas, apesar da vantagem, lamentou o resultado do confronto desta terça-feira.

"Mais uma vez controlamos bem o jogo, fomos propositivos durante toda a partida. Uma pena não sair com ao menos 2 gols de diferença, sei o quanto é difícil jogar em Criciúma. Tenho certeza que teremos uma grande batalha. Mas estamos felizes por ter vencido, no jogo vale destacar que foi bem construído, boas oportunidades, bons passes. Tivemos chance, intensidade, depois das trocas continuamos tendo chances", disse.

No duelo contra o Criciúma, Rogério Ceni repetiu a escalação do triunfo do Bahia contra o Grêmio, no último sábado. O técnico celebrou este fator e destacou o trabalho para evitar lesões ao longo da temporada.

"Futebol brasileiro é uma expulsão, é um cartão é uma lesão - que graças a Deus estamos controlando bem. Entendemos melhor a importância de ter mesclado em janeiro e fevereiro. Estamos sem lesões musculares. Consultamos todo o departamento para saber se todos teriam condição de estar em campo e resolvemos arriscar. Temos quatro dias para nos preparar para o jogo contra o Botafogo", comentou.

O jogo de volta entre Criciúma e Bahia está marcado para o dia 23 de maio, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse.