Assista aos gols da vitória de virada do Corinthians sobre o América-RN

Do UOL, em São Paulo

América-RN e Corinthians fizeram um jogo elétrico pela terceira fase da Copa do Brasil, em embate ocorrido na noite desta quarta-feira (1), em Natal (assista aos gols abaixo). O duelo acabou em 2 a 1 para o alvinegro.

A equipe mandante abriu o placar aos 12 minutos: Marcos Ytalo (conhecido como Buiú) recebeu com liberdade a bateu forte ao gol de Carlos Miguel, que acabou surpreendido com um desvio de Norberto e viu a bola parar em suas redes: 1 a 0.

O Corinthians, no entanto, empatou ainda na etapa inicial. Wesley partiu para cima dos marcadores pela ponta esquerda, invadiu a área e deixou Bidon livre para igualar: 1 a 1.

Já no 2° tempo, os paulistas viraram com Cacá: o zagueiro subiu mais do que todo mundo em escanteio da esquerda e cravou o 2 a 1.

Assista aos gols