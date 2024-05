Águia de Marabá x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e mais sobre o duelo

O São Paulo visita o Águia de Marabá nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor estreia na competição e deverá contar com uma formação alternativa, já que tem uma dura maratona de jogos neste mês de maio.

A equipe comandada por Luis Zubeldía tem desfalques importantes para o confronto no Pará. Além de Pablo Maia, que passou por cirurgia na última quarta-feira, e Welington, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito contra o Palmeiras, o Tricolor também não conta com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

A tendência é que nomes que vêm atuando com mais frequência, como Calleri, Luciano e Alisson, sejam preservados na partida desta quinta-feira. A avaliação é de que o São Paulo pode se dar ao luxo de entrar em campo com uma formação alternativa e ainda assim prevalecer sobre o adversário, mesmo fora de casa.

O São Paulo terá o desafio de manter a sequência sem sofrer gols sob o comando de Luis Zubeldía. O time deixou o campo sem ser vazado nos primeiros dois jogos com o treinador argentino à beira do campo, vencendo o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, no Equador, por 2 a 0, e empatando em 0 a 0 com o Palmeiras, na última segunda-feira, no Morumbis.

O Águia de Marabá, por sua vez, disputará o jogo mais importante da temporada. O time não pôde mandar o duelo com o São Paulo no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo fato de a capacidade ser de apenas 5 mil torcedores, não atendendo às exigências da CBF. Por isso, a partida acontecerá no Mangueirão, em Belém.

Os donos da casa vêm de duas derrotas consecutivas na temporada. O Águia de Marabá foi goleado por 4 a 0 pelo Paysandu, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense, e perdeu para o River, do Piauí, por 2 a 1, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



ÁGUIA DE MARABÁ (PA) X SÃO PAULO

Local: Mangueirão, em Belém (PA)



Data: 2 de maio de 2024, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)



Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR FIFA - RN)

ÁGUIA DE MARABÁ: Alex Lopes; Bruno Limão, david Cruz, Betão, Diego Augusto e Wender; Junior Dindê, Mariano, Hitalo e Braga; Vitão.



Técnico: Mathaus Sodré.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Michel Araújo; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Erick, Ferreirinha e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.