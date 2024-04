Wendell Lira fala em vender troféu do Puskás: 'Meu nome já tá na história'

Wendell Lira, vencedor do Prêmio Puskás da Fifa de 2015, falou sobre a possibilidade de se desfazer de seu maior troféu como jogador de futebol profissional.

O que aconteceu

O ex-atacante afirmou que cogita vender o troféu do Puskás no futuro. Wendell Lira falou sobre a premiação que o fez reconhecido no mundo do futebol em entrevista ao canal de YouTube 'Cartoloucos'.

Wendell Lira disse que aceitaria R$ 2 milhões pela premiação. O brasileiro possui um dos apenas 15 troféus entregues pela Fifa pelo gol mais bonito do mundo em um ano.

Acho que eu vou vender ele (o troféu). É um prêmio que possivelmente o Messi não vai ter. Meu nome já tá na história. E se aparecer, por exemplo, uma proposta para colocar num leilão e ganhar R$ 2 milhões, por que não? Pegaria R$ 500 mil e colocaria num instituto de videogame em Goiânia Wendell Lira

Se eu fosse viver do dinheiro que ganhei na Fifa, tinha acabado em um dia

O brasileiro superou Lionel Messi na eleição do Puskás de 2015. Então jogador do Goianésia, Wendell Lira recebeu 46,7% dos votos e saiu vencedor devido a seu gol acrobático contra o Atlético-GO, no Campeonato Goiano daquele ano.

Wendell Lira é um de três brasileiros a conquistar a honraria. O país teve como vencedores Neymar (à época pelo Santos), em 2011, e Guilherme Madruga (pelo Botafogo-SP), na edição mais recente. Apenas o Brasil tem múltiplos campeões do Puskás.

O vencedor do Puskás se aposentou um ano depois. Wendell Lira decidiu se dedicar a jogar videogame profissionalmente em 2016, e faz streams do jogo EA FC 24 em seu canal na Twitch regularmente.